Covid-19 : la circulation du virus toujours à la hausse en Normandie

Après avoir marqué une pause dans son évolution, le taux d’incidence du Covid-19 est reparti à la hausse en Normandie, indique l'Agence régionale de Sante dans son dernier point ce mercredi 28 septembre. La hausse observée est de 21,1 % par rapport à la semaine dernière et s’établit à 398,8 cas pour 100 000 habitants.



Le département le plus touché est la Seine-Maritime avec + 28,3 % , suivi de la Manche avec + 20,5 % et le Calvados +17,5 %. L'Eure et l'Orne affichent respectivement une augmentation des cas de 13,8% et 13,7%.



Le taux de positivité est en hausse, passant de 20,30% le 14 septembre à 24,89% à ce jour. Ainsi, entre le 18 et le 24 septembre, sur les 52 984 personnes testées, 13 188 ont présenté un résultat positif.



En légère augmentation également, les hospitalisations dont le nombre a atteint, au 26 septembre, 720 personnes infectées par le virus du Covid-19. 28 d'entre elles ont été admises en réanimation (+2 par rapport au dernier point de situation).