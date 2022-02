Covid-19. Le taux d’incidence est en forte baisse en Normandie : -52% en une semaine

La vaccination se poursuit quant à elle à un rythme soutenu en Normandie, et notamment en termes de rappel vaccinal.



Au 13 février, ce sont 7 487 765 injections qui ont été réalisées en Normandie depuis le début de la campagne de vaccination dont 2 822 395 primo injections et 2 108 087 rappels.



Au 6 février, la Normandie affichait ainsi un taux de primo-injections de la population éligible de plus de 12 ans de 94,8 % et un taux de rappel sur les personnes éligibles à 3 mois de plus de 18 ans de 86,7 %.