Circulation du virus : incidence record en Normandie avec 3 268 cas pour 100 000 habitants

La Normandie affiche un taux d’incidence record de 3 268,9 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 29,2 % en une semaine. La circulation du virus atteint des sommets, si l’on juge par les chiffres publiés ce mardi soir par l’Agence régionale de santé (ARS).



La Seine-Maritime est le département le plus touché avec un taux d’incidence de 3 467 cas, devant l’Eure (3 362 cas) et le Calvados (3 196 cas). Arrivent ensuite la Manche avec près de 3 000 cas et enfin l’Orne avec 2 833.



• Hospitalisation



Le nombre de patients atteints du Covid-19 et nécessitant une hospitalisation continuent d’augmenter. Au 24 janvier, on comptabilisait 1 403 personnes hospitalisées (1 202 la semaine dernière), dont 131 en réanimation.



En moyenne, les entrées en hospitalisation conventionnelle sont de 50 par jour, et de 4 entrées par jour en réanimation. « Cette situation incite à accélérer la protection par le rappel vaccinal ».



Face à la montée de la pression épidémique sur les établissements hospitaliers et les tensions sur l’offre de soins, l’ARS Normandie a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de la région d’activer leur « Plan blanc ».



• Dépistage



La forte circulation du virus en Normandie entraîne une importante hausse de la demande de dépistage.



Entre le 16 et le 22 janvier, 332 225 personnes ont ainsi été testées dont 107 987 (83 270 la semaine précédente) ont présenté un résultat positif. Le taux de positivité monte à 32,5 % contre 23,25 % la semaine précédente.



« Au moindre doute, si vous êtes cas contact ou avez des symptômes, faites-vous tester », rappelle l’autorité de santé.



• Vaccination



La vaccination, « indispensable pour freiner l’épidémie et ses impacts sur l’hôpital », se poursuit à un rythme soutenu dans les cinq départements normands.



Au 23 janvier, 7 250 001 injections ont été réalisées en Normandie depuis le début de la campagne de vaccination dont 2 808 522 primo injections et 1 909 142 rappels.



« Il faut poursuivre cette dynamique pour que chaque personne éligible puisse être protégée, à la fois sur le rappel vaccinal et sur la vaccination de ceux qui restent à convaincre de recevoir leur première injection : se vacciner, c’est se protéger et protéger les autres », martèle l’Agence régionale de santé.



• « Pass vaccinal »



Le « pass vaccinal » est en vigueur depuis ce 24 janvier. Il remplace le « pass sanitaire » dans les lieux recevant du public (à l’exception des établissements de santé et sociaux), et concerne toutes les personnes de 16 ans et plus.



Il consiste en la présentation de l’une de ces trois preuves :



certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) ;

certificat de rétablissement de plus de 11 jours, et de moins de six mois ; certificat de contre-indication à la vaccination.