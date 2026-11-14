Des adolescents armés de barres de fer et de bâtons interpellés à Guyancourt

Plusieurs barres de fer et bâtons ont été saisis par les pmoliciers alertés à une riverains - Illustration © Adobe Stock

Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 10:42

Six mineurs âgés de 14 à 16 ans ont été placés en garde à vue, vendredi en début de soirée, après le signalement d'un groupe armé sur la voie publique.