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Tags : Guyancourt, Yvelines

Des adolescents armés de barres de fer et de bâtons interpellés à Guyancourt

Plusieurs barres de fer et bâtons ont été saisis par les pmoliciers alertés à une riverains - Illustration © Adobe Stock


Publié le Samedi 14 Novembre 2026 à 10:42

Six mineurs âgés de 14 à 16 ans ont été placés en garde à vue, vendredi en début de soirée, après le signalement d'un groupe armé sur la voie publique.



Des adolescents armés de barres de fer et de bâtons interpellés à Guyancourt
La présence d'une douzaine de jeunes munis de barres de fer et de béquilles a suscité l'inquiétude d'une riveraine, vendredi 13 novembre, vers 18 heures, à Guyancourt (Yvelines). Le groupe avait été aperçu place de la République, se dirigeant vers la rue Vauban.

Prévenus par cette habitante, les policiers sont rapidement intervenus dans le secteur. Ils ont interpellé sans difficulté six adolescents, âgés de 14 à 16 ans. Plusieurs barres de fer et bâtons ont été saisis.

Six gardes à vue

Les six jeunes - quatre âgés de 15 et 16 ans et un autre de 14 ans - ont été placés en garde à vue pour attroupement armé.

Les circonstances de ce rassemblement et les intentions du groupe n'ont pas été précisées. A ce stade de l'enquête, aucune violence ni blessure n'a été signalée, indique une source policière. 
 


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