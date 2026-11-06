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Yvelines : deux cambrioleurs présumés interpellés sur le toit d’une maison à Maisons-Laffitte

Les deux suspects, soupçonnés d’un vol par effraction, ont été placés en garde


Publié le Vendredi 6 Novembre 2026 à 11:51

Alertée à distance par le propriétaire d’une habitation, la police municipale de Maisons-Laffitte (Yvelines) a interpellé deux hommes soupçonnés d’un cambriolage. Ils s’étaient réfugiés sur le toit.



Yvelines : deux cambrioleurs présumés interpellés sur le toit d’une maison à Maisons-Laffitte
Le propriétaire d’une maison située avenue de Saint-Germain, à Maisons-Laffitte, a donné l’alerte alors qu’il se trouvait à Orléans. Jeudi 5 novembre, vers 12h30, il a contacté la police municipale après avoir constaté la présence de deux individus à l’intérieur de son domicile.

Rapidement dépêchés sur place, les agents municipaux ont repéré les deux suspects sur le toit de l’habitation, où ils ont procédé à leur interpellation.

Les deux hommes, âgés de 47 et 28 ans, sont soupçonnés de vol par effraction. Ils ont été placés en garde à vue. Les circonstances de leur intrusion et la nature d’un éventuel butin n’ont pas été précisées à ce stade de l’enquête. 
 



Tags : Maisons-Laffitte, Yvelines

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