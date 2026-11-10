A Buchelay, ivre au volant, il crache sur des policiers : deux ans de prison

Une Renault Clio suspecte, deux bouteilles de whisky et un conducteur particulièrement virulent. Dimanche 1er novembre, juste avant 7 heures du matin, les policiers interviennent allée des Grandes Halles, à Buchelay (Yvelines), après le signalement d'un véhicule susceptible d'être lié à un cambriolage commis peu auparavant dans un pavillon.
La voiture a également attiré l'attention d'un riverain, témoin d'un rodéo automobile mouvementé. Lors du contrôle, le conducteur, âgé de 37 ans et domicilié à Conflans-Sainte-Honorine, se montre immédiatement agressif. Comme son passager de 36 ans, habitant Mantes-la-Jolie, il semble sous l'emprise de l'alcool. Deux bouteilles de whisky, visibles dans l'habitacle, pourraient provenir du cambriolage.
La voiture a également attiré l'attention d'un riverain, témoin d'un rodéo automobile mouvementé. Lors du contrôle, le conducteur, âgé de 37 ans et domicilié à Conflans-Sainte-Honorine, se montre immédiatement agressif. Comme son passager de 36 ans, habitant Mantes-la-Jolie, il semble sous l'emprise de l'alcool. Deux bouteilles de whisky, visibles dans l'habitacle, pourraient provenir du cambriolage.
Insultes, crachats et un policier blessé
Les deux hommes sont interpellés et placés en garde à vue. Mais l'attitude du conducteur ne s'améliore pas au commissariat. Au contraire, il multiplie les insultes et les crachats en direction des fonctionnaires. L'un des policiers est légèrement blessé au visage.
La fouille de la Clio permet également de découvrir un poing américain et une bombe lacrymogène appartenant au conducteur, ainsi qu'une réplique de pistolet à billes détenue par son passager.
Lors des auditions, le conducteur affirme ne garder aucun souvenir des faits. Son passager reconnaît, quant à lui, avoir « fait n'importe quoi » sous l'effet de l'alcool, notamment lors du rodéo. Il accepte la destruction de son arme factice. Sa garde à vue est levée et la procédure le concernant est classée sans suite.
La fouille de la Clio permet également de découvrir un poing américain et une bombe lacrymogène appartenant au conducteur, ainsi qu'une réplique de pistolet à billes détenue par son passager.
Lors des auditions, le conducteur affirme ne garder aucun souvenir des faits. Son passager reconnaît, quant à lui, avoir « fait n'importe quoi » sous l'effet de l'alcool, notamment lors du rodéo. Il accepte la destruction de son arme factice. Sa garde à vue est levée et la procédure le concernant est classée sans suite.
Deux ans de prison, dont six mois avec sursis
Présenté à la justice à Versailles, le conducteur est condamné à deux ans d'emprisonnement, dont six mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans, avec plusieurs interdictions.
Un mandat de dépôt est délivré à son encontre et il est incarcéré à l'issue de sa comparution.
Un mandat de dépôt est délivré à son encontre et il est incarcéré à l'issue de sa comparution.