A Buchelay, ivre au volant, il crache sur des policiers : deux ans de prison

Illustration © Adobe Stock

Publié le Mardi 10 Novembre 2026 à 17:57

Repéré après un cambriolage et un rodéo automobile à Buchelay, dans le secteur de Mantes (Yvelines) un homme de 37 ans a été interpellé avec son passager. Agressif envers les policiers, il a finalement été condamné et incarcéré.