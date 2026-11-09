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Yvelines : trois individus interpellés à Chanteloup-les-Vignes autour d’un SUV volé et maquillé

Illustration © Adobe Stock


Publié le Lundi 9 Novembre 2026 à 16:24

Un Hyundai Tucson volé à Guyancourt et équipé de fausses plaques d’immatriculation a été retrouvé à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines). La surveillance du véhicule par les policiers a conduit à l’interpellation de trois suspects âgés de 22 et 23 ans.



Yvelines : trois individus interpellés à Chanteloup-les-Vignes autour d’un SUV volé et maquillé
Un SUV volé quelques jours plus tôt à Guyancourt a permis aux policiers de la brigade anticriminalité (BAC) de Conflans-Sainte-Honorine de remonter jusqu’à trois jeunes hommes. Le véhicule, un Hyundai Tucson, avait été localisé grâce à un système de géolocalisation dans le secteur de Chanteloup-les-Vignes, samedi 17 octobre, vers 21 h 35.

Les policiers l’ont retrouvé stationné rue Henri-Becquerel. Les premières vérifications ont confirmé qu’il s’agissait bien du véhicule recherché, qui circulait désormais avec de fausses plaques d’immatriculation. Plutôt que d’intervenir immédiatement, les fonctionnaires ont décidé de le placer sous surveillance discrète.

Des plaques découpées et du matériel de crochetage

Après plusieurs minutes, un individu vêtu de noir et portant des gants s’est approché du Hyundai. Il a déverrouillé les portières à l’aide d’une clé avant de s’installer au volant. Les policiers sont alors intervenus pour l’interpeller.

Quelques instants plus tard, une Renault Twingo blanche est arrivée à proximité. Ses deux occupants, apercevant les forces de l’ordre, ont tenté de prendre la fuite, sans succès.

La fouille de leur voiture a réservé plusieurs découvertes : les plaques d’immatriculation d’origine du Hyundai, découpées en morceaux, des rivets, de l’adhésif double face et une tige métallique pouvant servir au crochetage de serrures.

Trois suspects qui disent avoir agi pour un inconnu

Placés à la disposition des enquêteurs du groupe d’atteintes aux biens de Conflans-Sainte-Honorine, les trois suspects, deux âgés de 23 ans et le troisième de 22 ans, ont reconnu leur implication dans cette affaire.

Lors de leurs auditions, ils ont expliqué avoir agi pour le compte d’un tiers dont ils affirment ignorer l’identité. Tous trois étaient déjà connus des services de police.

Selon les éléments communiqués par la police, le magistrat a prescrit une ordonnance pénale de 200 euros. Les deux véhicules ont été restitués à leurs propriétaires respectifs.

Une procédure a été ouverte sous la qualification de recel de biens provenant d’un vol.


Tags : Chanteloup-les-Vignes, Yvelines

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