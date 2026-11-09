Yvelines : trois individus interpellés à Chanteloup-les-Vignes autour d’un SUV volé et maquillé

Placés à la disposition des enquêteurs du groupe d’atteintes aux biens de Conflans-Sainte-Honorine, les trois suspects, deux âgés de 23 ans et le troisième de 22 ans, ont reconnu leur implication dans cette affaire.



Lors de leurs auditions, ils ont expliqué avoir agi pour le compte d’un tiers dont ils affirment ignorer l’identité. Tous trois étaient déjà connus des services de police.



Selon les éléments communiqués par la police, le magistrat a prescrit une ordonnance pénale de 200 euros. Les deux véhicules ont été restitués à leurs propriétaires respectifs.



Une procédure a été ouverte sous la qualification de recel de biens provenant d’un vol.