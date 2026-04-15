Déménagement : les démarches clés à anticiper pour éviter les mauvaises surprises

La déclaration de changement d’adresse peut désormais être réalisée en une seule fois via un téléservice en ligne. Celui-ci permet d’informer simultanément plusieurs organismes : impôts, sécurité sociale, caisses de retraite, fournisseurs d’énergie ou encore services liés à la carte grise.



Les allocataires doivent également signaler tout changement de situation (déménagement, séparation, arrivée d’un enfant…), sous peine de voir leurs droits recalculés ou suspendus.



Logement : locataire ou propriétaire, des obligations distinctes

• Locataires : un préavis de départ doit être respecté, généralement d’un à trois mois.

• Propriétaires : en cas de vente en copropriété, le syndic doit être informé de la nouvelle adresse et un arrêté de charges demandé.



Côté assurance habitation, un transfert ou une résiliation du contrat doit être envisagé.