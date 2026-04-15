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Déménagement : les démarches clés à anticiper pour éviter les mauvaises surprises


Mercredi 15 Avril 2026 - 10:23

Quitter un logement ne s’improvise pas. Entre formalités administratives, organisation logistique et gestion des contrats, un déménagement implique une série de démarches à anticiper pour éviter retards et oublis. Le site Service-public.fr recense les étapes essentielles et les aides disponibles.




impôts, sécurité sociale, caisses de retraite, fournisseurs d’énergie ou encore services liés à la carte grise...Pour bien préparer son déménagement, suivez les précieux conseils pratiques de Service public - Illustration Pixabay
impôts, sécurité sociale, caisses de retraite, fournisseurs d’énergie ou encore services liés à la carte grise...Pour bien préparer son déménagement, suivez les précieux conseils pratiques de Service public - Illustration Pixabay
Avant même le jour J, plusieurs priorités s’imposent : prévenir son bailleur ou préparer une vente, organiser le transport des biens, mais aussi gérer les situations familiales, comme la scolarité des enfants ou le suivi médical.

Changement d’adresse et démarches administratives

La déclaration de changement d’adresse peut désormais être réalisée en une seule fois via un téléservice en ligne. Celui-ci permet d’informer simultanément plusieurs organismes : impôts, sécurité sociale, caisses de retraite, fournisseurs d’énergie ou encore services liés à la carte grise.

Les allocataires doivent également signaler tout changement de situation (déménagement, séparation, arrivée d’un enfant…), sous peine de voir leurs droits recalculés ou suspendus.

Logement : locataire ou propriétaire, des obligations distinctes
    • Locataires : un préavis de départ doit être respecté, généralement d’un à trois mois.
    • Propriétaires : en cas de vente en copropriété, le syndic doit être informé de la nouvelle adresse et un arrêté de charges demandé.

Côté assurance habitation, un transfert ou une résiliation du contrat doit être envisagé.

Aides et organisation du déménagement

Une prime de déménagement peut être accordée sous conditions, notamment aux familles d’au moins trois enfants. Elle couvre une partie des frais engagés.

Faire appel à un déménageur professionnel reste encadré par une réglementation stricte. Devis, assurances et responsabilités doivent être vérifiés avant signature.

Vie quotidienne : ne rien oublier

Plusieurs démarches pratiques doivent accompagner le changement de logement :
    •  inscription des enfants dans un nouvel établissement scolaire ;
    •  choix d’un nouveau médecin traitant ;
    •  réexpédition du courrier via La Poste (service payant) ;
    •  mise à jour de l’inscription sur les listes électorales.

À noter : aucun congé légal spécifique n’est prévu pour déménager, sauf dispositions particulières dans certaines conventions collectives.

INFO+  :  Plus de détails à retrouver sur le site Service-public.fr



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