Dans l’Eure, un chantier d’exception pour restaurer le donjon de Château Gaillard aux Andelys

Une fois les matériaux en place, les travaux s’étaleront sur une durée de trois semaines. Le donjon, pièce maîtresse du château, sera accessible dès la réouverture du site en 2025, marquant ainsi un nouvel élan pour cet édifice médiéval emblématique.



Les travaux d’héliportage, prévus initialement pour le lundi 14 octobre, auront lieu en présence de France Poulain, architecte des Bâtiments de France (ABF) et conservatrice du site.



Ce chantier symbolise non seulement la conservation du patrimoine architectural, mais aussi la capacité des experts à allier tradition et modernité pour restaurer un site chargé d’histoire, en vue de le rendre accessible aux générations futures.



Informations pratiques :

• Date des travaux d’héliportage : Entre le 14 et le 20 octobre (selon météo)

• Fermeture exceptionnelle du site : Une journée durant cette période

• Durée des travaux : Trois semaines

• Réouverture du donjon en 2025.