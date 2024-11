Dans l’Eure, onze blessés dans une collision entre deux voitures à Écouis

Les sapeurs-pompiers ont pris en charge les occupants du premier véhicule, à savoir un homme âgé de 45 ans, un autre de 19 ans et cinq enfants de 13 ans qui se rendaient à une rencontre de football à Rouen.



Dans la seconde voiture, les secours ont porté assistance à un jeune couple de 20 et 22 ans et deux enfants de 1 et 2 ans.



Adultes et enfants ont été légèrement blessés, tous ont été transportés en urgence relative vers des hôpitaux, à Gisors pour certains, au CHU de Rouen pour d’autres.