Cyclone Chido : la Région Normandie soutient Mayotte avec une aide de 100 000 €

La subvention de la Région Normandie contribuera à plusieurs axes essentiels :



• Lutte contre l’insécurité alimentaire : mise en place de cantines communautaires et distribution de repas. À ce jour, Acted a fourni trois repas quotidiens à 2 595 personnes.

• Fourniture d’abris d’urgence : achat de tentes familiales et scolaires ainsi que de bâches de protection.

• Accès à l’eau potable : installation d’unités de filtration en partenariat avec d’autres associations.

• Gestion des centres d’hébergement : coordination et soutien logistique pour les sinistrés.