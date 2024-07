Collision entre une voiture et un bus Téor à la station "Saint-Marc" à Rouen : deux passagers légers

Un véhicule léger et un bus sont entrés en collision, vendredi 12 juillet, en milieu d'après-midi, au niveau de la station Téor "Saint Marc" à Rouen (Seine-Martitime).



Alertés à 14 h 51, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a dépêché quatorze sapeurs-pompiers avec cinq véhicules de secours routier. Sur place, les secours ont dénombré sept victimes, six passagers et conducteur du bus et le conducteur de la voiture impliquée.



Deux passagers du bus, blessées légèrement, ont été transportés au centre hospitalier universitaire de Rouen. Le conducteur du véhicule léger est indemne.



La police a procédé aux constatations d'usage.