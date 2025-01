Collision entre un bus de la TCAR et une voiture à Rouen : deux blessés légers transportés au CHU

Le bilan définitif fait état de six personnes impliquées : quatre sont indemnes et deux blessées légères ont été identifiées parmi les passagers du bus. Il s’agit d’une jeune fille âgée de 11 ans et d’une femme d’une trentaine d’années. Elles ont été transportées en urgence relative au CHU de Rouen pour des examens complémentaires.



La circulation a été perturbée sur l’avenue du Mont-Riboudet le temps de l’intervention. Une enquête de police est en cours pour déterminer les circonstances de cet accident.



Huit sapeurs-pompiers, dont un infirmier, sont intervenus avec trois véhicules de secours routier.