Collision entre deux poids lourds et une voiture : un blessé, la RN13 coupée entre Évreux et Pacy

⚠️ Accident sur la RN13 à hauteur de Caillouet-Orgeville.



🚒Les secours interviennent actuellement.



❌ La circulation est coupée dans les 2 sens.



Soyez prudents ! pic.twitter.com/zwVuhk9ufS

— Préfet de l'Eure (@Prefet27) September 4, 2024



La RN13 entre Évreux et Pacy-sur-Eure a été coupée dans les deux sens de circulation pendant près de trois heures, ce mercredi 4 septembre.La cause de cette fermeture, un accident impliquant deux poids-lourds, dont un camion citerne transportant du carburant, et une voiture de tourisme. La collision a eu lieu à hauteur de Caillouet-Orgeville, juste avant 21 heures.