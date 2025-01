Carambolage dans le brouillard : la RN 13 fermée à la circulation dans le Calvados

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) a annoncé ce mardi matin la fermeture de la RN 13 dans le sens Cherbourg-Caen, à hauteur de l’échangeur de La Cambe (Calvados) à la suite d’un important carambolage impliquant six véhicules.



• Déviation en place



Pour contourner la zone de l’accident, une déviation a été mise en place via les routes départementales D113 et D613. Ce nouvel itinéraire traverse les communes de La Cambe et Longueville, où la circulation est dense et les conditions de visibilité réduites.



En effet, un épais brouillard couvre le secteur, compliquant la traversée des bourgs et augmentant le risque d’accidents secondaires. Bison Futé invite les automobilistes à redoubler de prudence en adaptant leur vitesse et en maintenant des distances de sécurité suffisantes.