Attroupement armé à la gare d’Aubergenville (Yvelines) : deux adolescents interpellés

Deux adolescents ont été interpellés pour « attroupement armé et rebellion », samedi dans le quartier d’Élisabethville, près de la gare SNCF d’Aubergenville (Yvelines).



Peu avant 13h30, une femme a téléphoné à police secours pour prévenir d’une possible rixe du côté de la gare. Un équipage s’est alors rendu rapidement sur place et a constaté la présence d’une dizaine de jeunes gens.



Lors du contrôle, les forces de l’ordre ont découvert sur deux d’entre eux, âgés de 17 ans, une bombe lacrymogène, un couteau et un brise vitre. interpellés, ils ont reconnu être venus pour se battre. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat des Mureaux.