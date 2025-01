Appel à témoins : une adolescente disparaît après une sortie à trottinette à Oissel

Souhila Bouzerda mesure 1,60 m et a une corpulence forte. Elle a les cheveux noirs, bouclés et attachés en arrière, ainsi que des yeux noirs. Le jour de sa disparition, elle portait un pantalon noir, des chaussettes Nike blanches, un manteau gris clair, des pantoufles noires et une bague en or.Malgré les efforts des forces de l’ordre et des proches pour la localiser, aucune piste concrète n’a encore permis de retrouver la jeune fille. Toute personne susceptible d’avoir vu Souhila ou détenant des informations sur sa disparition est invitée à se manifester auprès de l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 . Demander le poste 811255 en semaine et le poste 762594 la nuit et le week-end