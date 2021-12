Accident mortel près de Meulan-en-Yvelines : le conducteur de la Clio s'est livré à la police ce matin avec son avocat

Comme nous le relations ce lundi , la victime était à bord d'une Renault Clio avec quatre autres jeunes d'une vingtaine d'années, tous originaires de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et connus défavorablement des services de police. Pour une raison qui reste encore à déterminer exactement, le véhicule a fait une sortie de route et plusieurs tonneaux. L'un des passagers a été éjecté dans le choc. Grièvement blessé, il n'a pu être réanimé par les secours.Le conducteur du véhicule et les trois autres passagers ont pris la fuite, abandonnant leur ami inconscient sur place. Ils ont alors intercepté un automobiliste et l'ont contraint, sous la menace d'une arme, à les conduire à Saint-Ouen-l'Aumône, près de Pontoise (Val d'Oise).