Accident de la circulation à Rouen : un adolescent gravement blessé dans une collision scooter-voiture

Un grave accident de la circulation a eu lieu aujourd’hui en fin d’après-midi, rue Gaston Boulet à Rouen (Seine-Maritime), impliquant un scooter et un véhicule léger. Les secours ont été appelés vers 18 heures pour une collision qui a entraîné des perturbations importantes dans le secteur.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a dépêché sur les lieux quatre engins et une équipe de dix pompiers pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés. Le réseau de transport en commun Teor a également été temporairement interrompu dans ce secteur, avec une fermeture de la voie de circulation pendant environ 45 minutes.