A Rouen, trois touristes espagnoles dévalisées par un "commando" dans une location Airbnb

Grâce au système de géolocalisation équipant le téléphone et les AirPods, les policiers ont réussi à localiser rapidement les voleurs : l'un dans la rue de la République, les quatre autres dans la rue voisine des Boucheries-Saint-Ouen, près de l'hôtel de ville. La petite bande a été interpellée par des équipages de police secours et de la brigade anti-criminalité (BAC). Les suspects, âgés de 19 à 36 ans, dont quatre parmi eux sont sans domicile fixe et en situation irrégulière en France. Le cinquième réside à Darnétal.



L'équipe a été placée en garde à vue pour vol en réunion.