À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

Simple pause détente sur la route du retour après le réveillon : un artisan de l'Eure âgé de 41 ans a vu sa mise se transformer en gain record au Casino Barrière Deauville. Le jackpot progressif est tombé à plus de 1,16 million d’euros, un montant jamais atteint dans l’établissement.