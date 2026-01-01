À Deauville, il décroche le plus gros jackpot de l’histoire du casino : plus de 1,16 million d’euros

Le gagnant (absent sur la photo pour cause d'anonymat) a eu droit aux félicitations de la direction du Casino Barrière de Deauville - Photo Casino Barrière
Le 1er janvier 2026 restera gravé dans la mémoire de ce quadragénaire originaire de l’Eure. Après avoir fêté le réveillon en famille dans l’Orne, il fait halte à Deauville, un arrêt presque machinal pour ce joueur occasionnel qu’il est depuis une dizaine d’années. Quelques parties, une enveloppe de 300 € consacrée à ce moment de détente… et une journée qui bascule.
Rapidement, la chance lui sourit : ses premiers gains atteignent 800 €. Il décide alors d’en rejouer une partie sur une machine à sous qu’il connaît bien, réputée pour proposer un jackpot progressif exceptionnel.
Le jackpot tombe sur une mise de 3 €
À 13h30, sur une mise de seulement 3 €, les trois « 7 » s’alignent à l’écran. Le joueur comprend qu’il a gagné, sans mesurer immédiatement l’ampleur de ce qui vient de se produire. Tentant d’estimer son gain, il ne réalise pas qu’il vient de décrocher le super jackpot : 1 164 390 €.
C’est le responsable des machines à sous, venu le féliciter, qui lui annonce la nouvelle. Le gagnant reste abasourdi de longues minutes. Souhaitant conserver l’anonymat, il confie après coup son émotion au directeur général du casino :
« Je me suis dit que je pouvais passer un petit moment au casino, puisqu’il était sur ma route. C’est la première fois que je gagne un tel jackpot. Pour le moment, je suis complètement sonné. »L’artisan évoque déjà quelques projets : l’achat d’un véhicule, le placement d’une grande partie de la somme, et surtout l’envie de « fêter encore un peu plus Noël » après une année 2025 compliquée pour sa famille.
À titre de comparaison, le plus important jackpot décroché à Deauville en 2025 s’élevait à 174 521 €, remporté sur une table d’Ultimate Poker. Une somme déjà remarquable… mais désormais largement éclipsée par ce coup de chance historique.