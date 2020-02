Yvelines : visés par des projectiles aux Mureaux, les policiers répliquent avec des balles de défense

Des policiers du commissariat des Mureaux (Yvelines) ont été visés par des projectiles lancés par trois individus ce samedi vers 21h30. Les forces de l’ordre, se rendaient pour un différend familial (violences conjugales). En arrivant sur le lieu de l’intervention, parc Amilcar, elles ont essuyé des jets de projectiles qui n’ont pas fait de blessé.



Les policiers ont immédiatement répliqué en faisant usage à quatre reprises d’un lanceur de balles de défense et de grenades lacrymogènes (Cougar). Les assaillants ont pris la fuite mais l’un d’eux, un jeune de 17 ans, a été interpellé.



Le mis en en cause originaire de Mantes-la-Ville a été placé en garde à vue pour violences volontaires en réunion avec arme par destination et sur personne dépositaire de l’autorité publique.