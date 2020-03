Yvelines : verbalisé pour non respect du confinement, l’adolescent insulte les policiers

Très mécontent, l’adolescent a alors débité tous les noms d’oiseaux de son répertoire. Il a finalement été interpellé, non sans opposer une violente résistance, et placé en garde à vue au commissariat de Saint-Germain-en-Laye.



Il devra répondre prochainement devant la justice d’outrages et rebellion sur personne dépositaire de l’autorité publique.