Yvelines : une sexagénaire se fait arracher son collier en or par un inconnu, au Chesnay

Une femme de 64 ans s’est fait dérober un collier en or alors qu’elle se trouvait sur la voie publique, square Poussin au Chesnay (Yvelines).



Le vol a eu lieu hier, samedi, en début d’après-midi. L’auteur est arrivé derrière la victime et lui a arraché le collier supportant deux médaillons, puis il s’est enfui et a rejoint un complice qui l’attendait à vélo un peu plus loin.



Prévenus, les policiers ont effectué des recherches sans attendre, en vain.



La sexagénaire qui présentait des griffures au niveau du cou, a été invitée à se rendre au commissariat pour y déposer une

plainte.