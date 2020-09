Yvelines : une personne âgée de 83 ans victime d’un vol par ruse à Gargenville

Une personne âgée (83 ans) domiciliée à Gargenville, dans les Yvelines, s’est fait voler de l’argent, des bijoux et deux armes à feu. Les faits se sont déroulés ce mardi vers midi et demi, rue Fanny Hallworth.



L’attention de la victime a été détournée par un individu, circulant à bord d’une Renault Clio blanche qui l’a abordée devant chez elle pour lui parler de travaux.





En rentrant dans son pavillon, après le départ de l’inconnu, l’octogénaire s’est aperçu que sa maison avait été fouillée et que la somme de 2 000€ en monnaie ukrainienne ainsi que divers bijoux et deux armes avaient disparu, sans doute dérobés par un complice.



Une enquête a été ouverte par le commissariat de Mantes-la-Jolie pour vol par ruse.