Yvelines : une femme de 89 ans se fait arracher son collier par trois jeunes à Maisons-Laffitte

Les agresseurs d’une personne âgée ont été arrêtés ce lundi 20 avril dans le milieu de l’après-midi a Maisons-Laffitte (Yvelines).



Les faits se se produits dans l’enceinte de la gare SNCF, peu avant 15h30. Trois jeunes individus ont profité de la vulnérabilité de leur victime, une femme âgée de 89 ans, pour lui dérober le collier qu’elle portait au cou.



Les agresseurs n’ont pas hésité à arracher le bijou avant de s’enfuir. Ils ne sont pas allés bien loin : des agents de la Brigade des réseaux ferroviaires (la police des transports) les ont interpellés et remis à la police nationale.



Les mis en cause âgés de 16 et 17 ans ont été placés en garde à vue pour vol aggravé.