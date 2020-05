Yvelines : une femme de 78 ans se fait voler ses bijoux par deux faux policiers au Vésinet

Ce mercredi 20 mai, en milieu d’après-midi, un inconnu se présente en qualité de plombier au domicile d’une femme de 78 ans, rue Camille-Saulnier. Il parvient à s’introduire dans le logement sous prétexte fallacieux.



Au même moment, deux autres individus affirmant être fonctionnaires de police arrivent et font croire à la septuagénaire qu’ils enquêtent sur des vols.



Toujours est-il que. selon un scénario bien rôdé, le faux plombier et les faux policiers parviennent à mettre la main sur les bijoux de la victime qui s’en aperçoit plus tard et appelle la police en composant le « 17 ».



La septuagénaire n’a pas été en mesure de faire la liste exhaustive des bijoux et autres objets dérobés pour chiffrer son préjudice.