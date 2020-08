Yvelines : une femme blessée lors d’un différend entre automobilistes à Bois-d’Arcy

Un différend entre automobilistes a éclaté dimanche en milieu d’après-midi, avenue Jean Jaurès à Bois-d’Arcy (Yvelines) pour une raison inexpliquée.



La passagère d’un des deux véhicules en cause est descendue et a été percutée volontairement par l’autre voiture, conduite par une femme de 28 ans, domiciliée à Versailles. La victime âgée de 69 et originaire de Ville-d’Avray a été blessée aux jambes et a dû être transportée à l’hôpital.



L’automobiliste a l’origine des blessures a été interpellé et placée en garde à vue pour violences avec arme par destination.