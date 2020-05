Yvelines : une femme à vélo percutée par un camion à Saint-Germain-en-Laye

Une femme de 71 ans a été grièvement blessée au cours d’ un accident de la circulation, ce mercredi vers midi et demi à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).



La victime circulait à vélo rue de Poissy quand un camion transportant un engin de chantier l’a percutée. Elle s’est alors retrouvée coincée entre le poids lourd et le trottoir.



Souffrant d’une blessure ouverte à une jambe, elle a été transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.



Le conducteur du camion, âgé de 64 ans, a été soumis aux dépistages de stupéfiants et d’alcoolémie qui se sont révélés négatifs. Il a été convoqué ultérieurement pour être auditionné sur les circonstances de l’accident par les enquêteurs du commissariat de Saint-Germain.