Yvelines : une étrange poudre blanche, reçue par la poste, agite le commissariat de Mantes-la-Jolie

Quelle est cette étrange poudre blanche que reçoivent des habitants de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines ?



Une femme de 33 ans s'est présentée, ce mardi 10 novembre en milieu d'après-midi, au commissariat de police de la ville, rue Pierre Sémard, pour signaler qu'elle avait reçu par la poste une lettre contenant une poudre suspecte.



Le service interministériel de défense et de protection civile (SIDPC) de la préfecture a été avisé et la cellule en risque chimique des sapeurs-pompiers s'est chargé de récupérer l'enveloppe et son contenu qui a été emballé hermétiquement. La poudre va faire l'objet d'une analyse par un laboratoire spécialisé.



Quant à la femme, elle a été examinée sur place mais n'a pas été transportée à l'hôpital.