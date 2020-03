Yvelines : une école et le conservatoire de Versailles touchés par un cas de coronavirus

Cette enseignante est intervenue auprès de plusieurs classes de l'école Lully-Vauban, ainsi qu'au sein du conservatoire régional de Versailles.Les autorités sanitaires ont donc été amenés à recommander la fermeture des huit classes de l'école Lully-Vauban dans lesquelles l'enseignante infectée est intervenue et la fermeture également, pour la même raison, de sept groupes du conservatoire.Les élèves des classes concernées devront rester à domicile pendant la période d'éviction et devront s'abstenir de participer à leurs activités péri ou extra-scolaires habituelles, détaille le communiqué.Il en est de même pour les élèves concernés du conservatoire régional. Ils ne peuvent être scolarises dans leur établissement scolaire respectif.Les élèves concernés par cette mesure, et pour lesquels "des mesures de continuité pédagogique" vont être mises en place par l'Education nationale, pourront reprendre la classe à compter du vendredi 20 mars au matin.