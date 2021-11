Yvelines : une dame de 96 ans dépouillée par un couple d’amis indélicats à Versailles

Le neveu de la victime qui a décortiqué les comptes a constaté également un certain nombre de dépenses frauduleuses payées avec la carte bancaire de sa tante pour un montant total de 3000€ et la disparition de documents tels que des relevés de comptes.



La vieille dame a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, indiquant qu’elle souffrait d’un état démentiel ancien ainsi qu’un état dépressif aggravé depuis le décès de son mari il y a quelques mois, et qu’elle était incapable d’apprécier sa situation financière, relate une source proche du dossier.



Le rapport a conclu que sa vulnérabilité existait depuis plusieurs années et qu’elle ne pouvait être ignorée.