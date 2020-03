Yvelines : un pavillon visé par des tirs d’arme à feu dans la nuit à Triel-sur-Seine

Une enquête a été ouverte par les services de police pour dégradations par arme à feu,



Ce mercredi matin, vers 9h30 à Triel-sur-Seine (Yvelines) les policiers sont venus, domaine de Cheverchemont, pour constater des impacts de plombs sur le volet et la fenêtre d’un pavillon.



Au total, six impacts ont été relevés au niveau de la fenêtre d’une chambre qui était occupée par la victime, âgée de 40 ans.



Les faits se sont produits dans la nuit entre 21 heures hier soir et 9 heures ce matin, selon le propriétaire du pavillon visé par ces tirs.



Aucun blessé n’a été déploré et aucune détonation n’a été entendue, selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs.



Des photos des lieux et des impacts ont été prises pour les besoins de l’enquête.