Yvelines : un jeune de 16 ans interpellé après des jets de cocktails Molotov à Poissy

De nouveaux incidents se sont produits, aujourd’hui mardi, en début d’après-midi, à Poissy (Yvelines). Comme samedi, les forces de l’ordre ont été visées par des jets d’engins incendiaires et des cailloux.



L’attaque a eu lieu vers 14h30, alors que des policiers de l’unité de sécurisation et d’intervention (USI) effectuaient une patrouille rue Saint-Éxupéry, un quartier de la ville réputé sensible. C’est ainsi qu’ils ont été pris pour cible par trois individus qui ont jeté dans leur direction trois cocktails Molotov et des pierres, selon nos informations.