Yvelines : un jeune cycliste grièvement blessé lors d’un accident à Saint-Cyr-l’École

Un adolescent a été grièvement blessé dans un accident de la circulation ce mercredi 6 mai, en début d’après-midi, à Saint-Cyr-l’École (Yvelines).



Le jeune garçon, âgé de 14 ans, circulait à vélo avenue Jean-Jaurès quand il a percuté de face une voiture qui arrivait en sens inverse. Le choc a été violent. La tête de l’adolescent, non casqué, a heurté le pare-brise du véhicule qui « roulait à faible allure », selon des témoins.



La victime, souffrant d’un traumatisme crânien et d’une suspicion de fracture du bassin et du fémur, a été prise en charge par le SAMU. Elle a été transportée, médicalisée, à l’hôpital le plus proche.



L’enquête ouverte par la police devrait permettre de préciser les circonstances de l’accident.