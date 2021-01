Yvelines : un forcené interpellé par le RAID, après avoir menacé de mort des policiers à Poissy

Les jours de « Jakadi » ne sont plus en danger! L’un des Berger-allemands du #Raid a été sauvagement poignardé par un forcené hier soir à Saint-Exupery au moment de sa neutralisation. https://t.co/zqjXsbabVu. Grand merci aux forces de police et de secours très efficaces. pic.twitter.com/2Zf1wCVWiR — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) January 15, 2021

Sans attendre, la Direction départementale de sécurité publique (DDSP) a sollicité l'intervention des hommes du RAID, entraînés à ce type de situation, afin de dénouer la situation qui pouvait empirer. L'otage a pu ainsi être libéré par la fenêtre grâce à la présence d'un échafaudage.Lors de l'intervention des forces de l'ordre, le forcené s'est rebellé et a blessé grièvement le chien policier en le frappant de plusieurs coups de couteau à la tête et au thorax.Les policiers ont dû faire usage d'un pistolet à impulsion électrique pour neutraliser l'individu qui a été interpellé pour « tentative d’homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, menaces avec arme et séquestration ».L’homme a été transporté au centre hospitalier pour examen. Il sera auditionné plus longuement dès que son état de santé le permettra.