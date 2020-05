Yvelines : un couple de nonagénaires victime d’un vol par ruse au Vésinet

Un couple de personnes très âgées (92 ans) domicilié au Vésinet (Yvelines) a été victime, aujourd’hui, vers midi, d’un vol par fausse qualité.



Scénario classique : un faux agent des eaux ainsi qu’un faux policier se sont présentés au domicile des nonagénaires et sont parvenus à entrer dans le logement.



Les personnes âgées se trouvaient en état de choc et leurs déclarations étaient très embrouillées, lorsque les policiers sont venus constater les faits et les auditionner. Elles ne pouvaient dire si les deux individus avaient commis un vol dans l’habitation.