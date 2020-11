Yvelines : un chauffeur de bus agressé violemment à Andrésy par un voyageur sans titre de transport

Un chauffeur de bus a été agressé par un voyageur aujourd'hui, mercredi 4 novembre, à Andrésy (Yvelines). L'auteur des violences, âgé de 18 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires.



Les faits se sont déroulés vers 14 heures, rue du Maréchal-Foch, à l'extérieur du bus. Une altercation a éclaté entre le conducteur et le voyageur à propos de l'absence d'un titre de transport. Ce dernier a alors frappé le conducteur, âgé de 58 ans, de plusieurs coups de poings au visage et au niveau du thorax lui occasionnant une plaie saignante à la tête.



Le quinquagénaire a été transporté à l’hôpital de Poissy, par les sapeurs-pompiers. Il a exercé son droit de retrait.