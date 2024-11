Yvelines : un chauffard arrêté au volant d’une voiture volée, après un refus d’obtempérer

Malgré les injonctions des forces de l’ordre, le conducteur a refusé de s’arrêter. Une course poursuite s’est alors engagée avec les forces de l’ordre. Elle n’aura cependant pas duré longtemps : quelques instants plus tard, le fuyard a abandonné son véhicule en pleine voie et s’est enfui à pied.



Le suspect, âgé de 19 ans, portait une cagoule et des gants, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons des policiers. Après une brève poursuite pédestre, il a été interpellé et placé en garde à vue.