Yvelines : un cambrioleur identifié par les policiers d'Elancourt grâce à son ADN

Entre le 8 et 11 mai dernier, la police technique de la sûreté urbaine d'Elancourt (Yvelines) a procédé à une série de constatations sur les lieux de deux vols par effraction et de deux tentatives au préjudice de particuliers.



Il s’agissait d’un pavillon et de trois cabanons de jardin dont les propriétaires étaient partis en province pour le confinement. Trois vélos tout terrain avaient été dérobés.



Les prélèvements d’ADN sur les outils ayant servi de moyen d’effraction allaient permettre aux enquêteurs d'identifier l'un des auteurs de ces vols. Il s'agit d'un homme, sans domicile fixe, connu défavorablement des services de police sous divers « alias ».



Ne pouvant être localisé en dépit de la diffusion de son signalement, il a été inscrit au fichier des personnes recherchées dans le cadre d’un mandat de recherche délivré par un magistrat du parquet de Versailles.