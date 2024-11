Yvelines : un adolescent interpellé pour un vol à l’arraché sur une femme de 86 ans à la gare de Chaville-Vélizy

Ce mercredi, aux alentours de 15h45, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’un adolescent à la gare de Chaville-Vélizy, à Viroflay (Yvelines), pour vol à l’arraché. Le jeune homme âgé de 15 ans est accusé d’avoir dérobé le sac à main d’une femme âgée de 86 ans avant de prendre la fuite.



Munie du signalement du suspect, la police a immédiatement lancé des recherches dans le secteur et a réussi à retrouver rapidement et à appréhender le mineur, qui a été identifié formellement par sa victime.



Les faits ont également été enregistrés par les caméras de vidéosurveillance de la gare.



L’octogénaire n’a heureusement pas été blessée, mais reste fortement choquée. L’agresseur, pour sa part, a été placé en garde à vue et fera l’objet de poursuites devant la justice.