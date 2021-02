Yvelines : trois policiers blessés dans le commissariat par un homme ivre, à Rambouillet

De retour au commissariat, l’homme a refusé d’entrer dans la cellule et a mis des coups de poings et des coups de pieds et a craché sur les policiers qui ont déposé plainte.



Un brigadier a été blessé au niveau de la pommette et d’un œil, les deux autres, adjoints de sécurité, ont été touchés au nez et à la mâchoire pour l’un, à l’œil gauche pour l’autre.



L’auteur des faits a été placé en garde à vue pour outrage, rébellion et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.