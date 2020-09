Yvelines : trois cambrioleurs mis en fuite par le déclenchement de l’alarme à Médan

Trois individus de 17 et 24 ans, soupçonnés d’une tentative de vol par effraction, ont été interpellés ce vendredi matin vers 5 heures à Médan (Yvelines).



Un habitant de la rue de Seine, réveillé par le déclenchement de l’alarme de son pavillon, à mis en fuite des cambrioleurs. Les suspects ont pris la direction de jardins avoisinants.



Grâce a leur signalement fourni par la victime, ils ont pu être retrouvés rapidement et appréhendés. L’un des trois hommes était en possession d’une perceuse et d’un tournevis. Ils ont été placés en garde à vue.