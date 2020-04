Yvelines : trois cambrioleurs d’un bar-tabac arrêtés à Mantes-la-Ville grâce à leurs chuchotements

Un bruit de chuchotements a attiré l’attention d’un habitant du boulevard Roger-Salengro à Mantes-la-Ville (Yvelines), ce samedi matin, aux alentours de 5 heures. Son intervention a alors mis en fuite trois individus qui étaient dans la cour de son immeuble, affairés autour d’une caisse enregistreuse qui a été découverte ensuite abandonnée sur place avec un tournevis.



Les suspects ont été interpellés et ont reconnu avoir dérobé la caisse enregistreuse en question dans le bar-tabac « Le Salengro », boulevard Salengro. Les policiers ont en effet constaté que le débit de boisson présentait une potentielle trace d’effraction, une vitre brisée.



Les trois hommes âgés de 31, 33 et 38 ans ont été placés en garde à vue pour vol en réunion et recel de vol.