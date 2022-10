Yvelines. surpris en train de siphonner le carburant d'un camion sur le parking d'Auchan à Buchelay

Deux hommes ont été surpris en train de siphonner le réservoir d’un camion à Buchelay, près de Mantes-la-Jolie (Yvelines).



Il était aux alentours de 2h30 cette nuit de jeudi, quand une patrouille de Police secours a remarqué des individus affairés près d'un poids-lourd stationné sur le parking du centre commercial Auchan. Ils étaient en possession du matériel indispensable pour siphonner le carburant (bidons et tuyaux) ainsi que de produits stupéfiants. Interpellés.



Les suspects âgés de 20 et 24 ans ont été interpellés pour vol en réunion et usage de produits stupéfiants. Ils ont été placés en garde vue au commissariat de Mantes.