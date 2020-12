Yvelines : six racketteurs interpellés dans l’enceinte de la gare à Houilles

Six adolescents soupçonnés de racket ont été placés en garde à vue, hier, dimanche, dans l’après-midi, à Houilles (Yvelines).



Les faits qui leur sont reprochés, à savoir le vol d’une sacoche à un jeune de 16 ans, se sont déroulés vers 17 heures dans l’enceinte de la gare SNCF.



En fuite, les auteurs ont été repérés par un équipage de police et interpellés pour vol en réunion. Ils sont âgés de 16 et 17 ans.



La sacoche a été récupérée sur l’un des suspects et restituée à la victime.