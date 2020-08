Yvelines : signalés à la police par des riverains, deux voleurs arrêtés à Chanteloup-lès-Vignes

La vigilance de riverains a permis à la police d’interpeller deux adolescents de 16 et 17 ans soupçonnés de commettre des vols dans des habitations à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines).



Ce jeudi, en début d’après-midi, le standard de police-secours (17) a reçu plusieurs appels signalant la présence de deux individus dans leur quartier : ils pénétraient dans des habitations sous des prétextes fallacieux. C’est ainsi que l’une des victimes, domiciliée rue des Champs, s’est fait dérober un pendentif. Chez une autre, dans la même rue, les deux suspects ont tenté de s’introduire dans un pavillon, en forçant la baie vitrée.



L’intervention des forces de l’ordre a permis de les appréhender avant qu’il ne commettent un autre méfait. L’un des voleurs était en possession du pendentif dérobé un peu plus tôt.



Les mis en cause, qui ont déclaré être sans domicile fixe, ont été placés en garde à vue pour vol.