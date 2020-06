Yvelines : punie, elle descend du 4ème étage avec une corde de fortune, aux Mureaux

Une adolescente a été grièvement blessée en chutant accidentellement du quatrième étage d’un immeuble aux Mureaux (Yvelines).



Samedi 20 juin, en milieu d’après-midi, les secours ont été amenés à intervenir pour une jeune fille de 16 ans tombée dans le vide depuis le quatrième étage de l’immeuble où elle vit avec sa famille, avenue de la République.



Punie de sortie, l’adolescente a fabriqué une corde avec des écharpes et a tenté de descendre en s’agrippant à cette « corde » de fortune, relate une source policière. Sous le poids, les écharpes ont cédé et la jeune fille a chuté lourdement au sol.



Prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU, qui lui a prodigué les soins d’urgence, la victime a été héliportée, médicalisée, dans un état grave vers un hôpital de la région.



Une enquête a été ouverte par le commissariat des Mureaux.