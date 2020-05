Yvelines : pompiers et policiers pris à partie par un groupe de jeunes hostiles, à Plaisir

Sans doute en représailles, les jeunes se sont à nouveau regroupés et ont jeté des pierres en direction des forces de l’ordre sans les atteindre. Les policiers ont riposté en utilisant un lanceur de balles de défense et des grenades lacrymogènes.



Le blessé a pu finalement être pris en charge par les pompiers et transporté vers l’hôpital Andre-Mignot au Chesnay.



Quant aux deux adolescents interpellés ils ont été remis à leurs parents respectifs.