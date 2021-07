Yvelines : percuté par un véhicule à Trappes, un motard de 53 ans en état d’urgence absolue

Un accident de la circulation a fait trois blessés, dont un grave, ce jeudi matin vers 8h30 au niveau de la D912 et de la N12, entre Trappes et Plaisir. Il a impliqué une moto et deux véhicules.



Pour une raison qui reste à établir, le conducteur d’un véhicule a dévié de sa trajectoire et a percuté un motard qui circulait en sens inverse. Le véhicule en cause a heurté également une voiture qui suivait la moto. Dans le choc, la voiture percutée a pris feu.